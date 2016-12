Polizei: Unfall oder Anschlag möglich

In Berlin ist ein Lastwagen in einen Weihnachtsmarkt in der Nähe der Gedächtniskirche gerast. Neun Menschen sind nach offiziellen Angaben ums Leben gekommen, es gibt mindestens 50 Verletzte. Rasch sprach die Polizei von einem Anschlag - später wollten die Behörden sich aber nicht mehr festlegen. Der mutmaßliche Fahrer soll festgenommen, der Beifahrer tot sein. Der genaue Hintergrund ist noch unklar. Laut Augenzeugen soll der Lkw ohne Licht in das Areal eingefahren sein.

