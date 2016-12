Ski alpin: Brunner verspricht „volle Attacke“ im RTL

Stephanie Brunner freut sich schon „riesig“ auf das letzte Weltcup-Rennen vor Weihnachten in Courchevel. Die Tirolerin will im Riesentorlauf morgen (10.30/13.30 Uhr, live in ORF eins und im Livestream) „wieder von Tor zu Tor volle Attacke fahren“, sagte die 22-Jährige. Lokalmatadorin Tessa Worley peilt unterdessen ihren dritten RTL-Sieg in Folge an. Die Französin hatte heuer bereits die Rennen in Killington und Sestriere gewonnen. Sölden-Siegerin Lara Gut fährt ebenfalls um den Sieg mit.

