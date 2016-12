Bundesliga: Rapid verordnet sich Selbstreflexion

Mit dem 1:3 in Altach ist Rapid am Ende eines miserablen Bundesliga-Herbstes vorläufig am sportlichen Tiefpunkt angelangt. „Jeder muss sich hinterfragen, ob das genug ist“, sagte Neo-Coach Damir Canadi und verordnete der auch im „Ländle“ schwer enttäuschenden Mannschaft Selbstreflexion für die Feiertage. Selbst ein Europacup-Platz, das Minimalziel, liegt in weiter Ferne. Für den neuen Sportchef Fredy Bickel ist das zumindest noch „machbar“.

