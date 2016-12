Fußball: Ex-Salzburger Mane erlöst Liverpool

Der FC Liverpool hat zum Abschluss der 17. Runde der Premier League dank eines Spielers, der einst auch in der österreichischen Bundesliga für Furore gesorgt hatte, den Anschluss an Spitzenreiter Chelsea gewahrt. Sadio Mane bewahrte die „Reds“ heute Abend vor einer Nullnummer im Merseyside-Derby bei Everton. Der frühere Stürmer von Salzburg war in der Nachspielzeit zur Stelle und bescherte Liverpool ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk.

Mehr dazu in sport.ORF.at