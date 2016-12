Terrorist ist tot

Der tödliche Anschlag auf den russischen Botschafter in der türkischen Hauptstadt Ankara war die Tat eines Polizisten. Er konnte offenbar ungehindert die Ausstellungshalle, in der Botschafter Andrej Karlow sprach, betreten. Der 22-jährige Attentäter wurde, nachdem er den Botschafter von hinten niedergeschossen hatte, selbst von Sicherheitskräften in einem Schusswechsel getötet. Dienstagfrüh feuerte ein Mann vor der US-Botschaft mehrere Schüsse ab.

