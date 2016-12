Badezusatz als Alkoholersatz: Schon 52 Tote in Sibirien

In Sibirien sind über 50 Menschen gestorben, weil sie auf der Suche nach billigem Alkohol parfümierten Badezusatz getrunken haben. Die Zahl der Todesfälle stieg heute laut Reuters auf 52. Die Zahl könnte weiter zunehmen: 25 befinden sich noch im Krankenhaus.

Der konsumierte Badezusatz mit Hagedornaroma war laut Behörden deutlich als nicht zum Verzehr bestimmt gekennzeichnet, wurde aber wie Alkohol getrunken. In Zusammenhang mit dem Vorfall gab es insgesamt sieben Festnahmen - zum einen fand die Polizei die Produktionsstätte des Badezusatzes heraus und nahm die beiden Eigentümer fest, zum anderen gingen ihr fünf mutmaßliche Verkäufer ins Netz. Geschäfte, die den Badezusatz verkauft hatten, wurden durchsucht, 500 Liter der Flüssigkeit beschlagnahmt.

Der Bürgermeister der 600.000-Einwohner-Stadt Irkutsk, die 4.200 Kilometer von Moskau entfernt liegt, rief den Notstand aus. Laut den amtlichen Statistiken starben im Jahr 2014 mehr als 15.000 Mensch in Russland am Konsum gepanschten Alkohols. Etwa die Hälfte des gesamten in Russland verkauften Alkohols sei „illegal auf dem Markt“, sagte Pawel Schapkin vom Zentrum zur Ausarbeitung einer staatlichen Alkoholpolitik.