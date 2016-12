Nach Schuldspruch: Lagarde bleibt IWF-Chefin

Die Chefin des Internationalen Währungsfonds (IWF), Christine Lagarde, will ungeachtet eines Schuldspruchs eines Pariser Sondergerichtes ihre Arbeit beim IWF fortsetzen.

Das aus Lagarde und 24 weiteren Mitgliedern bestehende Führungsgremium des Fonds sprach der 60-Jährigen gestern (Ortszeit) demonstrativ das Vertrauen aus. Rückendeckung bekam Lagarde auch aus Paris von der Regierung ihres Heimatlandes.

Das Gericht hatte befunden, Lagarde habe in ihrer Zeit als französische Finanzministerin im Amt fahrlässig gehandelt. Dadurch wurden dem dubiosen Geschäftsmann Bernard Tapie 400 Millionen Euro an Schadenersatz zugesprochen. Der Gerichtshof der Republik hatte sie schuldig gesprochen, aber keine Strafe verhängt. Sowohl Verteidigung als auch Staatsanwaltschaft hatten einen Freispruch verlangt.

Lagarde sagte, sie wolle nun nach vorne schauen und ihre Arbeit fortsetzen. „Es gibt einen Punkt, an dem man einfach innehalten, eine Seite umblättern und weitermachen muss“, sagte Lagarde in Washington. Sie sei sehr glücklich damit, keine Berufung gegen das Urteil einzulegen und all ihre Aufmerksamkeit auf ihre Arbeit an der IWF-Spitze zu konzentrieren.