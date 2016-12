Schüsse in Moschee in Zürich: Täter tot

Im Fall der Schießerei in einer Moschee in Zürich hat die Schweizer Polizei den Täter ermittelt. „Wir gehen davon aus, dass die aufgefundene tote Person der Täter der Schießerei ist“, teilte die Kantonspolizei Zürich via Twitter mit.

Wir gehen davon aus, dass die aufgefundene tote Person der Täter der Schiesserei im islamischen Zentrum in Zürich ist. — Kantonspolizei ZH (@KapoZuerich) 20. Dezember 2016

Der Mann hatte gestern Abend im Gebetsraum eines islamischen Zentrums wahllos auf mehrere Betende geschossen und drei Menschen verletzt. Die Männer im Alter von 30, 35 und 56 Jahren wurden ins Krankenhaus gebracht. Unter einer Brücke in der Nähe des Tatorts wurde dann die Leiche des mutmaßlichen Täters gefunden.