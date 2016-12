Botschafter erschossen: Mehrere Festnahmen in Türkei

Nach dem Mordanschlag auf den russischen Botschafter Andrej Karlow gestern in Ankara hat die türkische Polizei Presseberichten zufolge sechs Personen festgenommen.

Die Eltern, die Schwester und zwei weitere Verwandte des Attentäters seien in der westlichen Provinz Aydin in Gewahrsam genommen worden, berichtete die amtliche Nachrichtenagentur Anadolu heute. Der Mitbewohner des Attentäters von Ankara sei ebenfalls festgenommen worden.

Der russische Botschafter wurde von hinten erschossen, als er in der türkischen Hauptstadt eine Ausstellung eröffnete. Bei dem Angreifer handelt es sich dem türkischen Präsident Recep Tayyip Erdogan zufolge um einen 22-jährigen Polizisten, der nicht im Dienst war.

Russland und die Türkei erklärten, sie würden es nicht zulassen, dass der Plan des Attentäters und seiner Hintermänner aufgehe, einen Keil zwischen beide Staaten zu treiben. Der türkische Außenminister Mevlüt Cavusgolu sagte in Moskau, Experten aus Russland und der Türkei würden gemeinsam an der Aufklärung des Falles arbeiten.

Beide Länder würden an ihrer Zusammenarbeit zur Lösung der Syrien-Krise festhalten. Das Präsidialamt in Moskau teilte mit, es gebe keine Pläne, die Botschaft in Ankara zu schließen oder Diplomaten abzuziehen.

