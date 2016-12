„Nicht vor Terror in die Knie gehen“

Auch in Österreich werden nach dem Anschlag in Berlin die Sicherheitsmaßnahmen verstärkt. Bis 9. Jänner gibt es erhöhte Alarmbereitschaft, die Sicherheitskonzepte von Weihnachtsmärkten werden überprüft. Das kündigte Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP) am Dienstag an. Gleichzeitig dürfe man vor dem Terror nicht in die Knie gehen, Märkte und Feiern sollten trotzdem besucht werden. Auch Kanzler Christian Kern (SPÖ) und Vizekanzler Reinhold Mitterlehner (ÖVP) stießen ins selbe Horn: Man dürfe sich Lebensgefühl und Zusammengehörigkeitssinn nicht nehmen lassen.

Lesen Sie mehr …