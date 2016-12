Berlin-Verdächtiger: Zweifel an Täterschaft

Die Ermittler sind sich nach Angaben des Berliner Polizeipräsidenten Klaus Kandt nicht sicher, ob der nach dem Anschlag auf einen Weihnachtsmarkt Festgenommene der Täter war.

Mehrere deutsche Medien berichten unter Berufung auf ranghohe Sicherheitskreise, dass der Attentäter von Berlin noch auf der Flucht sein könnte. „Wir haben den falschen Mann“, zitierte die „Welt“ einen ranghohen Polizeibeamten. Auch laut „Bild“ gibt es Zweifel an der Täterschaft des Festgenommenen.

Der festgenommene Tatverdächtige streitet derzeit die Tat am #Breitscheidplatz ab. Wir sind daher besonders wachsam. Seien Sie es bitte auch — PolizeiBerlinEinsatz (@PolizeiBerlin_E) 20. Dezember 2016

„Es ist in der Tat nach meinem Stand unsicher, ob das wirklich der Fahrer war“, sagte Kandt nun auf einer Pressekonferenz. Die Ermittlungen dauerten allerdings noch an. Es würden unter anderem DNA-Proben mit Spuren in dem Sattelschlepper abgeglichen, und der Mann werde auf Schmauchspuren, also Rückstände von Schießpulver, an den Händen untersucht.

Via Twitter rief die Berliner Polizei indes die Einwohner der Stadt zu besonderer Wachsamkeit auf.