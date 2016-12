„In der Tat unsicher“

Der in Berlin festgenommene Mann hat den Lkw-Anschlag Montagabend auf dem Berliner Weihnachtsmarkt möglicherweise nicht begangen. „Es ist in der Tat unsicher, dass es der Fahrer war“, sagte der Berliner Polizeipräsident Klaus Kandt am Dienstag. Am Montag waren zwölf Menschen gestorben, als ein Lkw durch den Weihnachtsmarkt raste.

Lesen Sie mehr …