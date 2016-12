Russland, Türkei und Iran beraten über Syrien

Wenige Stunden nach dem Mord an dem russischen Botschafter in Ankara haben der Iran, die Türkei und Russland über die nächsten Schritte im Syrien-Krieg beraten.

Die erfolgreiche Kooperation der drei Länder bei der Rückeroberung von Aleppo sollte auf andere Regionen Syriens ausgedehnt werden, schlug der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu heute in Moskau vor. Auch der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu kam mit seinen Kollegen aus der Türkei und dem Iran zusammen.

Der russische Außenminister Sergej Lawrow stellte klar, dass er in der syrischen Nachkriegsordnung keinen Platz für Gegner von Präsident Baschar al-Assad sehe. Es gehe um den Beginn politischer Gespräche, „wobei wir keinerlei Rücksicht auf Terroristen zulassen dürfen“, sagte Lawrow der Agentur Interfax zufolge. Die syrische Führung, Russland und der Iran bezeichnen alle Gegner Assads als Terroristen.

Das Treffen in Moskau vereinte erstmals die drei Mächte, die mit starken eigenen Truppen die militärische Lage auf dem Boden in Syrien kontrollieren. Auch in Aleppo hatten iranische Milizen und die russische Luftwaffe mit ständigen Angriffen der syrischen Armee den Weg in den lange von der Opposition gehaltenen Ostteil der Stadt gebahnt. Die Türkei mit ihrem Einfluss auf Assad-Gegner hatte schließlich den Abzug der Kämpfer und ihrer Familien mit ausgehandelt.

Rotes Kreuz: 25.000 Menschen haben Aleppo verlassen

Seit Beginn der Evakuierung haben nach Angaben des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK) etwa 25.000 Menschen die letzten Rebellengebiete der nordsyrischen Stadt Aleppo verlassen.

Alleine seit der Wiederaufnahme der Transporte gestern seien 15.000 Menschen in das Umland Aleppos in Sicherheit gebracht worden, sagte IKRK-Sprecherin Ingy Sedky heute laut dpa. Die Evakuierung Ostaleppos, wo noch Tausende bei winterlichen Temperaturen auf die Busse der Regierung warten, gehe auch heute weiter.

Ein Vertreter der Aufständischen sagte der Nachrichtenagentur Reuters, bisher sei nur etwa die Hälfte aller Zivilisten, die Ostaleppo verlassen wollten, aus der Stadt gebracht worden. Die Rebellen würden erst dann gehen, wenn die Zivilisten in Sicherheit seien.