Irakische Armee: Noch 600.000 Zivilisten in Mossul

Die irakische Armee hat das Stocken ihrer Offensive auf die IS-Hochburg Mossul mit dem Schutz von Zivilisten begründet. Grund für das momentan langsame Tempo der Operation sei die Anwesenheit von Familien in der Stadt.

„Wir treffen alle Vorkehrungen für ihre Sicherheit“, sagte General Abdel Ghani al-Asadi, Kommandeur der Anti-Terror-Einheiten der irakischen Armee, heute laut dpa.

Es seien schätzungsweise noch immer 600.000 Zivilisten in Mossul, das eine der größten irakischen Städte ist und 2014 von der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) eingenommen worden war.

Mitte Oktober hatte ein Bündnis unter Führung der irakischen Armee eine Großoffensive aus mehreren Richtungen auf Mossul gestartet. Vom Osten her drangen Einheiten rasch in das Stadtgebiet vor. Der Vormarsch hatte sich zuletzt aber verlangsamt. In den vergangenen Tagen wurden keine größeren Erfolge mehr gemeldet.