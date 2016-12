Italien hält EU-Flüchtlingsverteilung für gescheitert

Italien hält die EU-Verteilung der über das Mittelmeer kommenden Flüchtlinge für gescheitert. „Laut dem Programm hätten im Zeitraum 2015/2016 40.000 Menschen umverteilt werden sollen. Dabei sind bisher nur 2.000 Flüchtlinge umverteilt worden. Diese Zahl ist zu niedrig. So kann man nicht weitermachen“, so Verkehrsminister Graziano Delrio heute bei einem Treffen mit der Küstenwache in Catania.

„Italien kann nicht alleingelassen werden. Wir müssen für mehr europäische Solidarität sorgen“, sagte Delrio. Er dankte der Küstenwache, die die EU-Mission zur Flüchtlingsrettung im Mittelmeer koordiniert. Italien sei mit seinem humanitären Einsatz für die Flüchtlinge ein Beispiel für ganz Europa.

„Meer des Todes“

Trotz des unermüdlichen Einsatzes der Küstenwache sei in diesem Jahr eine Rekordzahl von 4.400 Menschen im Mittelmeer ums Leben gekommen. „Das Mittelmeer, ein Meer der Kultur und des Friedens, ist zu einem Meer des Todes geworden“, klagte der Minister.

Italien rechnet bis Ende 2016 mit einer neuen Flüchtlingsrekordzahl. Geht der bisherige Trend weiter, wird es auf Sizilien heuer 190.000 Flüchtlingsankünfte geben, prognostiziert das Innenministerium in Rom. Damit würde der Rekordwert aus dem Jahr 2014 - 170.000 Flüchtlinge - deutlich überschritten.