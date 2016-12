Gedenkveranstaltungen am Tatort

Einen Tag nach dem Anschlag mit zwölf Toten und 48 Verletzten wird in Berlin am Tatort, dem Weihnachtsmarkt an der Berliner Gedächtniskirche, der Opfer gedacht. Schon am späten Nachmittag traf die deutsche Kanzlerin Angela Merkel (CDU) gemeinsam mit mehreren Ministern und dem Berliner Bürgermeister am Anschlagsplatz ein, um ihrer Anteilnahme Ausdruck zu verleihen. Das ganze Land sei entsetzt, erschüttert, und in tiefer Trauer vereint, so die Kanzlerin, die zuvor schon in einer Pressekonferenz zur Besonnenheit aufrief.

