Straße unter Bosporus: Eurasien-Tunnel in Istanbul eröffnet

In Istanbul ist der Eurasien-Tunnel unter dem Bosporus eröffnet worden, der erstmals eine unterirdische Straßenverbindung zwischen Europa und Asien schafft. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan und Ministerpräsident Binali Yildirim weihten das ehrgeizige Bauprojekt heute offiziell ein. Der Tunnel soll die Fahrzeit zwischen europäischem und asiatischem Teil beträchtlich verkürzen.

APA/AFP/Ozan Kose

Die Zeremonie, an der die gesamte Staatsführung teilnahm, fand trotz der Ermordung des russischen Botschafters in Ankara statt. Andrej Karlow war am Vortag bei einer Ausstellungseröffnung durch einen jungen türkischen Polizisten erschossen worden - offenbar aus „Rache“ für die Beteiligung Moskaus an der Offensive der syrischen Regierungstruppen gegen die Rebellen in Aleppo.

Laut Verkehrsminister Ahmet Arslan sollen künftig pro Tag bis zu 130.000 Fahrzeuge den zweistöckigen Tunnel passieren. Mit dem 5,4 Kilometer langen Tunnel verkürzt sich die Fahrzeit zwischen den beiden Bosporus-Ufern nach offiziellen Angaben von 100 auf 15 Minuten. Der Tunnel liegt mehr als 100 Meter unter dem Meeresboden und soll einem Erdbeben der Stärke 7,5 standhalten können.