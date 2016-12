Russland, Türkei und Iran kommen überein

Russland, die Türkei und der Iran wollen enger zusammenarbeiten - das ist das Ergebnis eines Treffens hochrangiger Vertreter der Länder. Dabei geht es der Troika um eine „erweiterte“ Waffenruhe in Syrien. Man sei der Ansicht, dass die USA und deren Partner dort „gescheitert“ seien, nun wolle man den Einfluss wie zuletzt in Aleppo im ganzen Bürgerkriegsland geltend machen. Im wichtigsten Punkt sei man sich einig: „Terroristen“ - also die Gegner des Regimes - sollen bekämpft werden.

