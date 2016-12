Vier Polizisten bei Gefecht in Jordanien getötet

Zwei Tage nach den Angriffen in der jordanischen Touristenstadt Karak mit zehn Toten sind heute mindestens vier Polizisten bei der Fahndung nach Verdächtigen getötet worden. Die Sicherheitskräfte hatten Reuters-Angaben zufolge versucht, in ein Haus einzudringen, in dem mehrere Verdächtige vermutet wurden.

Wie die amtliche Nachrichtenagentur Petra unter Berufung auf die Sicherheitsbehörden berichtete, hatten sich die Verdächtigen in einem Haus in der Provinz Karak verschanzt und auf die anrückenden Polizisten geschossen.

Berichte über IS-Bekennerschreiben

Mindestens vier Männer hatten am Sonntag in Karak mehrere Polizeistreifen und eine Wache angegriffen und sich dann stundenlang in der Zitadelle der Stadt verschanzt und auf Polizisten und Passanten geschossen, bevor sie von Sicherheitskräften getötet wurden.

Bei den stundenlangen Angriffen waren zehn Menschen getötet worden, darunter eine kanadische Touristin. 34 Menschen, darunter ein zweiter kanadischer Tourist, wurden verletzt. Medienberichten zufolge gibt es ein Bekennerschreiben der Terrormiliz Islamischer Staat (IS).

Jordanien war in der Vergangenheit wiederholt Zielscheibe islamistischer Angriffe. Das Land gehört der US-geführten Militärkoalition an, die in Jordaniens Nachbarländern Irak und Syrien Luftangriffe gegen den IS fliegt. Die Stadt Karak ist bei Touristen vor allem wegen seiner Zitadelle, einer der größten Kreuzritterburgen in der Region, beliebt.