Verlängerte Sendung zum Anschlag in Berlin

Der oder die Urheber des Anschlags von Berlin mit mindestens zwölf Toten sind noch auf der Flucht. Die Berliner Polizei hat den gestern festgenommenen Tatverdächtigen am Abend freigelassen. In der ZIB2 eine Reportage von Andreas Jölli und eine Liveschaltung zu Birgit Schwarz am Breitscheidplatz in Berlin.

Terror in Europa

Der Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Berlin ist der jüngste einer ganzen Serie von Terroranschlägen in diesem Jahr in Europa. Dazu ein Livegespräch mit dem Terrorismusexperten Michael Lüders in Berlin.

Sicherheit in Österreich

In Österreich sind die Einsatzkräfte der Polizei bis zum 9. Jänner in erhöhte Alarmbereitschaft versetzt worden. Doch 100-prozentige Sicherheit gibt es nicht, sagt Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP). In der ZIB2 eine Reportage vom Christkindlmarkt auf dem Wiener Rathausplatz und ein Studiogespräch mit dem Innenminister.

Die Folgen des Terrors

Nach den Anschlägen in Brüssel im März sind Hunderte Überlebende auch psychologisch betreut worden. Welche Möglichkeiten es gibt, mit Terroranschlägen umzugehen, zu dieser Frage ist die Psychiaterin und Neurologin Gabriele Wörgötter live im Studio.

ZIB2 mit Lou Lorenz-Dittlbacher, 22.00 Uhr, ORF2

Mail an die ZIB2

Textfassung: Zeit im Bild