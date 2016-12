Tennis: Kvitova nach Messerattacke „erschüttert“

Die zweimalige Wimbledon-Siegerin Petra Kvitova ist am Dienstag in den frühen Morgenstunden von einem Einbrecher mit einem Messer attackiert und dabei schwer an ihrer linken Schlaghand verletzt worden.

„Ich bin erschüttert, aber ich lebe“, teilte die tschechische Tennisspielerin über den Kurznachrichtendienst Twitter mit. „Die Verletzung ist schwerwiegend, und ich werde zu Spezialisten müssen, aber wer mich kennt, weiß, dass ich stark bin und kämpfen werde“, wurde die Weltranglistenelfte auf Twitter zitiert.

