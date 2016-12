Mediaset sucht bei Behörden Schutz vor Vivendi

Der Streit zwischen der französischen Mediengruppe Vivendi und Italiens Ex-Regierungschef Silvio Berlusconi um Mediaset geht in die nächste Runde. Mediaset kündigte heute an, sich bei den italienischen Behörden zu beschweren.

Vivendi-Aufstockung entgegen Mediaset-Interessen

Vivendis Verhalten sei rechtswidrig. Zudem stelle die Anteilsaufstockung ein mögliches Hindernis für die Entwicklung der Strategien von Mediaset dar. Daher fordere man sofortige Maßnahmen, um eine Lähmung des Mailänder Medienkonzerns zu verhindern. Mediaset wolle sein Vermögen vor den Franzosen schützen. Die Anteilsaufstockung Vivendis stehe nicht im Einklang mit der ursprünglichen Absicht der Franzosen, eine Partnerschaft zu gründen.

Mediaset fürchtet feindliche Übernahme

Vivendi hatte sich vor wenigen Tagen in größerem Stil bei den Italienern eingekauft. Der Konzern will seine Beteiligung an Mediaset von derzeit rund 20 Prozent auf 30 Prozent aufstocken. Die Berlusconi gehörende Beteiligungsgesellschaft Fininvest befürchtet, dass Vivendi eine feindliche Mediaset-Übernahme plant.

Fininvest erhöhte ihre Beteiligung an Mediaset kürzlich auf 40 Prozent. Vivendi-Chef Arnaud de Puyfontaine betonte dagegen, er sei nicht an einer feindlichen Übernahme interessiert. Ziel des Engagements sei die Schaffung einer europäischen Mediengruppe.

In Italien haben die Franzosen mit ihrem Engagement Alarm ausgelöst. Außenminister Angelino Alfano sagte, er sei sehr besorgt über Vivendis Vorgehen. Er mahnte Respekt vor den Marktregeln ein. Ein Sprecher der Börsenaufsicht Consob erklärte, man schaue sich alle Aspekte in dem Fall an.