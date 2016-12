Volkswagen einigt sich in USA auf zweites Dieselpaket

Volkswagen (VW) hat nach monatelangem Ringen in den USA einen Kompromiss über die Entschädigung von mehr als 80.000 Kunden mit umweltbelastenden großen Dieselautos verhandelt. Der im vierten Anlauf am Bezirksgericht in San Francisco erzielte Durchbruch sieht vor, dass Volkswagen etwa 20.000 Fahrzeuge mit Dreilitermotoren von Audi zurückkauft und die anderen umrüstet, sobald die Behörden die Freigabe dafür erteilen.

225 Mio. Wiedergutmachung für Umwelt

Die Eigner aller betroffenen Fahrzeuge sollten eine „erhebliche Entschädigung“ erhalten, kündigte Richter Charles Breyer heute an. Als Teil der Vereinbarung zahlt Volkswagen zudem 225 Millionen Dollar als Wiedergutmachung für übermäßige Umweltbelastung. Für Donnerstag setzte das Gericht eine weitere Anhörung an.

Die VW-Tochter hatte vergangenes Jahr zugegeben, eine nach US-Recht als illegal geltende Software bei Sechszylinderdieselmotoren mit drei Litern Hubraum eingebaut zu haben, um die Abgaswerte zu manipulieren. Die Premiumtochter des Wolfsburger Konzerns ist für die Entwicklung von großen Motoren mit drei Litern Hubraum zuständig, die auch in Geländewagen von VW und Porsche eingebaut sind. Über die Entschädigung wurde bis zuletzt gerungen.