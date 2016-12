Täter auf Flucht

Die Hintergründe des Anschlags auf einen Weihnachtsmarkt in Berlin geben den deutschen Behörden weiter Rätsel auf. Der einzige Verdächtige wurde nach knapp 24 Stunden wieder auf freien Fuß gesetzt, die Polizei gestand einen Irrtum ein. Nach dem oder den mutmaßlich bewaffneten Tätern wird weiter gefahndet. Mittlerweile gibt es eine Bekennerbotschaft der Terrormiliz Islamischer Staat (IS), deren Echtheit erst geprüft wird. Der deutsche Innenminister Thomas de Maiziere plädierte am Dienstagabend zur Besonnenheit - die Sicherheitsbehörden „arbeiten mit Hochdruck“. Niemand würde ruhen, „bis nicht der Täter oder die Täter gefasst sind“.

