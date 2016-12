Nachfrage in China und Europa beflügelt Geschäft von Nike

Hohe Wachstumsraten in China und Westeuropa haben dem weltgrößten Sportbekleidungshersteller Nike einen Gewinnschub beschert. Im zweiten Geschäftsquartal bis Ende November legte der Überschuss im Vorjahresvergleich um sieben Prozent auf 842 Millionen Dollar zu, wie der amerikanische Adidas-Rivale gestern Abend mitteilte.

Der Umsatz kletterte um rund sechs Prozent auf 8,18 Milliarden Dollar. Der Sportausrüster profitierte auch von niedrigeren Kosten.

Auf dem nordamerikanischen Heimatmarkt erhöhte sich der Umsatz allerdings nur um drei Prozent. Hier bekommt Nike zunehmend die Konkurrenz von Rivalen wie Under Armour zu spüren. In China konnte Nike dagegen mit einem Plus von zwölf Prozent bei den Erlösen aufwarten.

An der Wall Street nahmen Händler die Zahlen positiv auf: Die Nike-Aktie kletterte nachbörslich um rund zwei Prozent.