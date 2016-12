Kokain im Wert von 42 Mio. Euro in Australien gefunden

Die australische Polizei hat auf einem Schiff Kokain im Wert von etwa 60 Millionen australischen Dollar (42 Mio. Euro) entdeckt. Wie die Grenzschutzbehörde heute mitteilte, wurden zehn Verdächtige dem Richter vorgeführt. Den Männern drohe eine lebenslange Haftstrafe.

Nach Angaben der Polizei in Tasmanien handelt es sich bei den Männern um chinesische Staatsbürger. Das etwa 50 Meter lange Schiff war vor mehr als einer Woche in internationalen Gewässern vor Westaustralien entdeckt worden. Am Freitag wurde die Besatzung festgenommen, nachdem die Marine das Schiff vor der Insel Tasmanien abgefangen hatte.

Insgesamt seien 186 Kilogramm Kokain sichergestellt worden, sagte Glenn Frame von der tasmanischen Polizei in Hobart. Die Herkunft der Drogen werde noch ermittelt. Es sei aber nicht wahrscheinlich, dass das Kokain für den tasmanischen Markt bestimmt gewesen sei.