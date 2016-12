Facebook testet „Live Audio“

Das Soziale Netzwerk Facebook testet eine neue Funktion für Audioübertragungen. Zu den ersten Partnern für „Live Audio“ zählen BBC World Service und der Radiosender LBC aus Großbritannien, das Verlagshaus HarperCollins und die Autoren Adam Grant und Brit Bennett, wie Facebook mitteilte.

Livevideoübertragungen gibt es auf Facebook schon länger. Ein Audiostream könnte eine Alternative dazu sein, insbesondere in Gegenden, wo die Internetverbindung mit den großen Datenmengen von Videos überfordert ist, wie das Unternehmen erklärte. Nutzer sollen bei „Live Audio“ auch Fragen stellen und Kommentare hinterlassen können.

Facebook will die Funktion in den nächsten Wochen zunächst in begrenztem Rahmen testen. Im kommenden Jahr sollen die Nutzungsmöglichkeiten dann ausgeweitet werden.