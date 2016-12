Cousin erstochen: Erneut kein Zeuge bei Prozess

Wiederholt ist heute am Wiener Straflandesgericht ein Mordprozess verschoben worden. Wie schon am vergangenen Verhandlungstag erschien kein einziger der geladenen Zeugen. Nun sollen die Zeugen am 21. Februar polizeilich vorgef├╝hrt werden.

