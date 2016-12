Parlament in Rom billigt Mrd.-Plan zu Bankensanierung

Der italienische Staat kann sich bis zu 20 Milliarden Euro zur Stützung in Schieflage geratener Banken leihen. Abgeordnetenhaus und Senat in Rom genehmigten heute einen entsprechenden Antrag der Regierung.

Diese hält sich angesichts der Probleme der unter einer Last fauler Kredite ächzenden drittgrößten Bank des Landes als Retter bereit: Das Geldhaus Monte dei Paschi di Siena braucht bis Ende des Jahres fünf Milliarden Euro frisches Kapital. Es ist fraglich, ob dieses Geld von privaten Investoren zusammenkommt.

Laut Wirtschaftsministerium könnten mit dem Milliardenpaket für den Bankensektor die Liquidität im Finanzsystem gesichert und die teils dünne Kapitaldecke der Institute aufgepolstert werden. Neben Monte dei Paschi gelten auch die Banca Popolare di Vicenza und die Veneto Banca als potenzielle Kandidaten für staatliche Hilfen.

Monte dei Paschi: Geld reicht noch für vier Monate

Erst heute wurde bekannt, dass die Lage bei Monte dei Paschi kritischer ist als bisher angenommen. Das Geld reiche nur noch für vier Monate, teilte das Institut mit. Bisher war die Bank davon ausgegangen, dass die Liquidität noch für elf Monate reichen wird. Derzeit wird diese auf etwa 10,6 Milliarden Euro beziffert.

Die Bank leidet wie viele in der italienischen Branche unter einem Berg fauler Kredite, der sich im Zuge der Konjunkturflaute angehäuft hat. Die Regierung in Rom hat bereits konkrete Schritte für eine Rettungsaktion eingeleitet und will sich 20 Milliarden Euro zur Stabilisierung des Sektors leihen.