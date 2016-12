Selbstfahrende Autos: Test auf Pyhrnautobahn

In der Steiermark ist heute ein großer Schritt in Richtung automobile Zukunft gemacht worden: In Anwesenheit von Verkehrsminister Jörg Leichtfried (SPÖ) war erstmals ein selbstfahrender Pkw auf der Autobahn unterwegs. Der Test fand auf der Pyhrnautobahn (A9) statt.

