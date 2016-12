Monte dei Paschi findet keinen Ankerinvestor

Die italienische Krisenbank Monte dei Paschi di Siena (MPS) steuert auf eine weitere Rettung durch den Staat zu. Das Geldhaus aus der Toskana teilte gestern Abend mit, keinen Ankerinvestor gefunden zu haben. Die Aktie der Bank stürzte daraufhin zu Handelsbeginn um 6,8 Prozent auf ein neues Rekordtief von 14,71 Euro ab.

Die drittgrößte Bank des Landes, die unter einem Berg fauler Kredite ächzt, hatte gehofft, den Staatsfonds von Katar überzeugen zu können, neue Aktien zu zeichnen.

„Keine Nachfrage von anderer Seite“

Dieser sollte allein eine Milliarde Euro zur Verfügung stellen. Die Option sei nun nicht mehr auf dem Tisch, sagte eine mit der Situation vertraute Person zu Reuters. „Ohne einen Ankerinvestor gibt es keine Nachfrage von anderer Seite.“

Die Regierung in Rom ließ gestern vom Parlament Pläne beschließen, wonach sie 20 Milliarden Euro zur Stützung in Schieflage geratener Kreditinstitute leihen kann. Es wird nun damit gerechnet, dass Ministerpräsident Paolo Gentiloni in den nächsten Tagen den Eingriff des Staates per Notfalldekret anordnet. Monte dei Paschi braucht bis Ende des Monats fünf Milliarden Euro frisches Kapital.

Der Sanierungsplan sieht auch ein Anleihetauschprogramm vor, bei dem Anleger ihre Schuldscheine in Aktien umwandeln sollen. Laut Bank sind hier gestern gut zwei Milliarden Euro zusammengekommen, mehr als eigentlich gedacht. Je besser dieser Tausch angenommen wird, desto geringer kann das Volumen der Kapitalerhöhung ausfallen. Monte dei Paschi betonte jedoch, ohne den Verkauf neuer Aktien werde der Rettungsplan scheitern.

Italiens Rettungsfonds pumpt eine Mrd. Euro in Banken

Der italienische Bankenrettungsfonds Atlante verabreicht zwei Regionalinstituten eine Geldspritze von insgesamt knapp einer Milliarde Euro. Die Krisenbank Veneto Banca teilte gestern Abend mit, von Atlante 628 Millionen Euro im Rahmen einer Kapitalerhöhung bis zum 5. Jänner zu erhalten.

In einer getrennten Erklärung gab die Banca Popolare di Vicenza bekannt, dass der Fonds 310 Millionen Euro in das Geldhaus einschießen wolle. Das geschehe ebenfalls im Zuge einer Kapitalerhöhung. Atlante hatte die beiden Institute in diesem Jahr übernommen, nachdem deren Versuche zur Kapitalaufstockung gescheitert waren. Atlante strebt an, dass die zwei Banken fusionieren. Der Rettungsfonds war Mitte April ins Leben gerufen worden.