Hatte Verdächtiger Kontakt zu IS?

Nach dem Anschlag in Berlin mit zwölf Toten läuft die Fahndung nach dem dringend tatverdächtigen Anis Amri weiter auf Hochtouren. Zunehmend werden neue Details über den Werdegang des 24-jährigen Tunesiers bekannt. Neben einer mehrjährigen Haftstrafe in Italien soll Amri bereits in Tunesien straffällig geworden sein: Es gibt Berichte, wonach er 2010 einen Lastwagen gestohlen habe und dafür verurteilt worden sei. Einer anderen Quelle zufolge soll er Kontakt zum Terrornetzwerk Islamischer Staat (IS) gehabt haben. Indes fehlt von dem mittlerweile freigelassenen Pakistaner jedes Lebenszeichen.

