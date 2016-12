Zehn Tote bei Überfall auf Parlamentarier in Kabul

Bei einem nächtlichen Überfall von drei Taliban-Kämpfern auf das Haus eines afghanischen Parlamentariers in Kabul sind laut Medienberichten neben den Angreifern sieben Menschen umgekommen.

Unter den Todesopfern im Haus des Politikers Mir Wali aus der umkämpften Südprovinz Helmand sind nach Erkenntnissen des Senders Tolo TV zwei seiner Enkelkinder, der Sohn eines Parlamentariers aus der an Helmand grenzenden, ebenfalls umkämpften Provinz Urusgan sowie zwei Sicherheitskräfte. Auch die drei Angreifer seien tot.

Politiker konnte fliehen

Der Politiker konnte fliehen. Spezialkräfte und die Schnelle Reaktionstruppe der Polizei seien an dem fast 13-stündigen Einsatz beteiligt gewesen. Sicherheitskräfte kündigten eine Pressekonferenz an. Die Taliban bekannten sich zu dem Anschlag.

Taliban-Sprecher Sabiullah Mujahid twitterte in der Nacht, der Angriff habe sich gegen eine Zusammenkunft „wichtiger militärischer Führer aus Helmand“ gerichtet. In der Früh berichtete er, bis zu 20 Menschen seien tot. Taliban-Meldungen sind allerdings oft übertrieben. Die Südprovinz Helmand ist dieses Jahr neben der Nordprovinz Kunduz ein Hauptziel vieler Taliban-Offensiven. Experten nehmen an, dass die Taliban dort einen Staat im Staat für sich erkämpfen wollen.