Otto-Habsburg-Nachlass geht nach Budapest

Das derzeit auf mehrere Depots verteilte Archiv des 2011 verstorbenen ältesten Sohnes des letzten Kaisers von Österreich-Ungarn, Otto Habsburg, bleibt nicht in Österreich.

Sein Nachlass wird künftig in einem Archiv in Budapest aufbewahrt, entschied die Familie nach zweijährigen Verhandlungen. Georg Habsburg, der in Ungarn lebt, konnte sich mit dem ungarischen Ministerpräsident Viktor Orban einigen, dass das Otto-Habsburg-Archiv nach Ungarn übersiedelt.

Der Grund: Die Familie Habsburg wollte den Nachlass nicht einer staatlichen Institution überlassen, er sollte im Eigentum der Familie bleiben. Standort des Archivs wird nun in der Budapester Burg sein, wo derzeit noch Renovierungsarbeiten durchgeführt werden. Bis zur Eröffnung wird es bis 2018 dauern.

Audio dazu in oe1.ORF.at