Erneut Frau in Innsbrucker Tiefgarage überfallen

In Innsbruck ist heute erneut eine Frau in einer Tiefgarage überfallen worden. Es ist das der dritte Vorfall innerhalb von drei Tagen.

Der Tatverdächtige flüchtete mit dem Fahrzeug des Opfers. In Zirl raste er gegen eine Mauer und wurde festgenommen.

