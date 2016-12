A4-Drama: Polizist gab Foto weiter

Die Ermittlungen rund um das Foto, das 71 auf der Ostautobahn (A4) in einem Kühl-Lkw in Parndorf (Burgenland) entdeckte tote Flüchtlinge zeigte, haben ergeben, dass ein Polizist das Bild intern weitergegeben hat. Das Foto war im August 2015 in Medien veröffentlicht worden.

Mehr dazu in burgenland.ORF.at