Fingerabdrücke an Lkw-Tür gefunden

Bereits vor Monaten ist der mutmaßliche Berlin-Attentäter Anis Amri den deutschen Behörden durch alarmierende Äußerungen aufgefallen. Nach einem Bericht des Magazins „Der Spiegel“ habe er sich in Gesprächen als Selbstmordattentäter angeboten. Die Aussagen seien aber derart verklausuliert gewesen, dass eine Festnahme nicht möglich gewesen sei. Beim Asylantrag in Deutschland gab er sich offenbar als Ägypter aus. Derweil erhärten sich die Indizien auf seine Täterschaft - laut Medienberichten wurden Fingerabdrücke an der Fahrertür des Lastwagens gefunden.

Lesen Sie mehr …