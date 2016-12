„Vaiana“ sticht in See

Kurz vor Weihnachten ist am Donnerstag das neueste Disney-Abenteuer in Österreichs Kinos angelaufen. Der Animationsfilm „Vaiana - Das Paradies hat einen Haken“ dominierte unter dem Namen „Moana“ bereits wochenlang die Spitze der US-Kinocharts. Der Film basiert laut Filmstudio auf jahrtausendealten Legenden der ozeanischen Inseln, die Botschaft ist allerdings eine moderne: Mädchen können alles erreichen, was sie wollen. So wird neben der Heldin Vaiana sogar ein Halbgott zur Nebenfigur.

Lesen Sie mehr …