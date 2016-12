Erste Premiere seit acht Jahren

Der Kärntner Regisseur Martin Kusej ist zurück am Wiener Burgtheater. Acht Jahre nachdem er der Stadt im Groll den Rücken gekehrt hat, inszeniert der Intendant des Münchner Residenztheaters Arthur Millers „Hexenjagd“ - Premiere ist Donnerstagabend. Die Verfolgung Unschuldiger in einer Gesellschaft, Massenhysterie und religiöser Eifer - für Kusej liegen die Parallelen zur Gegenwart auf der Hand, wie er in Interviews vorab beschreibt. Zu beschönigen gibt es für ihn, gerade in Österreich, nichts - hart, kalt und böse will er die Welt in seiner Inszenierung zeigen.

Lesen Sie mehr …