BAWAG-Zentrale zum Wiener Hauptbahnhof übersiedelt

Die BAWAG P.S.K. wird die denkmalgeschützte Postsparkasse in der Wiener Innenstadt verlassen. Die neue Zentrale in „The Icon Vienna“ am Hauptbahnhof wird voraussichtlich Ende 2018 bezogen. Das teilte die Signa-Holding mit.

