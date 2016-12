„Böswillige Widerstände“: Papst schlägt zurück

Papst Franziskus hat heute in seiner Weihnachtsansprache vor Kardinälen und vatikanischen Behördenleitern sein Reformvorhaben verteidigt. In seltener Deutlichkeit sprach er Widerstände in der Kurie an. Neben konstruktiver Kritik, Angst und Trägheit gebe es auch „böswillige Widerstände“, sagte Franziskus. Im November hatten vier Kardinäle ein Schreiben öffentlich gemacht, mit dem sie von Franziskus eine Klarstellung zu Fragen der Moral im Blick auf wiederverheiratete Geschiedene verlangten.

