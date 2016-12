Angeklagte in Wiener Mafia-Prozess frei

Eine Angeklagte in einem Prozess gegen eine Bande, die in Wien Schutzgeld erpresst und zahlreiche andere Straftaten begangen haben soll, ist heute auf freien Fuß gesetzt worden. Die Frau saß neun Monate in Untersuchungshaft.

Mehr dazu in wien.ORF.at