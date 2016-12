Erkrankte Queen mit Hubschrauber zum Weihnachtsfest

Königin Elizabeth II. und ihrem Mann Philip geht es gesundheitlich offenbar besser. Das erkältete Paar machte sich heute mit einem Hubschrauber auf den Weg zum Landsitz Sandringham in der englischen Grafschaft Norfolk. Die Queen (90) und Prinz Philip (95) verbringen traditionell die Weihnachtstage dort. Ursprünglich wollte das Paar gestern mit dem Zug fahren.

Die Queen, die auch das Oberhaupt der Kirche von England ist, geht stets am Vormittag des ersten Weihnachtstags mit Familienmitgliedern zum Gottesdienst in die Kirche in Sandringham. Am Nachmittag wendet sie sich in einer Ansprache im Rundfunk an ihr Volk. Diese Rede sei bereits aufgezeichnet worden, teilte der Buckingham-Palast mit.

Prinz William verbringt das Fest dieses Mal mit seiner Frau Kate und den beiden Kindern bei seinen Schwiegereltern. Zu den Plänen Prinz Harrys, der eine neue Freundin hat, gab es keine Auskünfte.

Prinz Charles bittet um Toleranz für Flüchtlinge

Prinz Charles warb unterdessen in einer vorweihnachtlichen Radioansprache um mehr Toleranz für Flüchtlinge und religiöse Unterschiede. Zu Weihnachten werde der Geburt Jesu Christi gedacht, sagte der britische Thronfolger im BBC-Radio. Vielleicht sollte man aber in diesem Jahr besonders an die Flucht der Heiligen Familie vor Verfolgung erinnern.