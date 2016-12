Spielzeughype: Eltern auf der Jagd nach „Hatchimals“

Jedes Kind will es auf dem Gabentisch haben, zumindest in den USA: ein „Hatchimal“. Auch in Europa entwickelte sich inzwischen ein regelrechter Hype um das interaktive Plüschtier, das aus einem Ei schlüpft. Es ist eines der gefragtesten Spielzeuge des Jahres. „Hatchimals“ sind so begehrt, dass sie kurz vor Weihnachten kaum noch zu haben sind. Der Lieferengpass und horrende Preise im Netz für die letzten verfügbaren Exemplare lassen Eltern vielfach ratlos und wütend zurück.

