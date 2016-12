31 UNO-Beobachter nach Ostaleppo entsandt

Zur Überprüfung der Evakuierung von Ostaleppo hat die UNO 31 Beobachter an Ort und Stelle entsandt. Die „internationalen und nationalen“ Beobachter stünden derzeit vor dem Viertel Ramussa im Süden der nordsyrischen Stadt Aleppo, sagte ein Sprecher des UNO-Büros für humanitäre Angelegenheiten (OCHA) heute in Genf. Der UNO-Sicherheitsrat hatte die Entsendung von Beobachtern in einer Resolution am Montag beschlossen.

16 türkische Soldaten bei Gefechten um Al-Bab getötet

Bei den bisher schwersten Gefechten zwischen türkischen Truppen und der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) kamen in Nordsyrien unterdessen mindestens 16 türkische Soldaten ums Leben. Fast 200 IS-Kämpfer seien bei den Kämpfen nahe der vom IS gehaltenen Stadt Al-Bab getötet worden, sagte Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan in Ankara.

Die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu berichtete, mehr als 30 türkische Soldaten seien verwundet worden. Das IS-Sprachrohe Amak meldete, der türkischen Armee seien hohe Verluste beigebracht worden.

Viele Zivilisten unter Opfern

Bei türkischen Luftangriffen auf Al-Bab wurden nach Angaben von Aktivisten mindestens 29 Zivilisten getötet. Unter den Toten seien acht Kinder und sieben Frauen, teilte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit Sitz in Großbritannien mit. Zahlreiche Menschen seien verletzt worden. Opfer lägen noch unter Trümmern.

Die Extremisten hätten einen Angriff von Rebellen und türkischen Truppen auf Al-Bab zurückgeschlagen, erklärten die Menschenrechtler weiter. Sie meldeten, neben den 16 türkischen Soldaten seien auch 35 Rebellen und 33 IS-Kämpfer bei den Gefechten getötet worden.