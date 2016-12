Gesetzesentwurf: Schießerlaubnis bei Demos in China

Ein überarbeiteter Entwurf des chinesischen Polizeigesetzes sieht nach Angaben der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch (HRW) vor, dass Beamte auf friedliche Demonstranten schießen dürfen sollen.

Mehrere in dem Papier beschriebene Szenarien, in denen der Einsatz von Schusswaffen nach „wirkungslosen Warnungen“ beschrieben wird, verstießen gegen grundlegende UNO-Prinzipien, kritisierte HRW heute in einem Kommentar an die chinesischen Behörden.

Bei Widerstand oder Flucht

Dem Entwurf zufolge sollen Sicherheitskräfte künftig schießen dürfen, wenn Demonstranten „sich gegen ihre Festnahme wehren oder fliehen“ oder nachdem sie Taten begangen haben, die die „nationale oder öffentliche Sicherheit“ gefährden. Das Papier wurde auf der Website der Behörde für öffentliche Sicherheit veröffentlicht und kann bis Jahresende kommentiert werden.

Da die Begriffe „nationale“ und „öffentliche Sicherheit“ nach dem chinesischen Recht sehr weit ausgelegt werden könnten, gebe der Entwurf der Polizei das Recht, in Situationen auf Menschen zu schießen, die „viel weiter gehen als nach internationalen Gesetzen erlaubt ist“, erklärte HRW. Da die Pekinger Führung häufig Kritik an der Regierung mit einer Bedrohung der nationalen Sicherheit gleichsetze, bedeute das, dass die Polizei möglicherweise auf Menschen schießen werde, die friedlich gegen die Regierung demonstrierten.