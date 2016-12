Mit Plastikmüll gestreckter Reis beschlagnahmt

Mehr als zweieinhalb Tonnen einer Reis-Plastik-Mischung sind in der nigerianischen Wirtschaftsmetropole Lagos beschlagnahmt worden. Wie viel von der betrügerischen Ware noch auf den Märkten des westafrikanischen Landes zirkuliert, konnten die Behörden heute nicht sagen. Ein einzelner Händler habe 119 Säcke zu je 25 Kilo verkauft, bevor er festgenommen wurde, teilte die Zollbehörde mit.

Die Behörden hatten am Montag 102 Säcke in einer Lagerhalle in Lagos konfisziert. Sie waren durch eine Konsumentin informiert worden, die den Reis auf einem Markt in Lagos gekauft hatte.

Womöglich aus China

Ein Augenzeuge sprach von einem Gemisch aus Reis und Plastikgranulat, das beim Kochen klebrig werde und einen chemischen Geruch entwickle. Die Behörden gingen davon aus, dass das Gemisch aus China importiert wurde. Proben wurden zur Analyse an die Lebensmittelbehörde weitergeleitet.