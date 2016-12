Berlin: Haftbefehl gegen Anis Amri erlassen

Die deutsche Bundesanwaltschaft hat heute Haftbefehl gegen den flüchtigen 24-jährigen Tunesier Anis Amri wegen des Anschlags mit einem Lastwagen auf den Berliner Weihnachtsmarkt erlassen. Das teilte eine Sprecherin der Behörde am Abend in Karlsruhe mit.

Die Bundesanwaltschaft geht davon aus, dass der europaweit gesuchte Tunesier am Steuer des Tat-Lkw saß. Darauf deuteten Fingerabdrücke unter anderem an der Fahrertür hin, wie eine Behördensprecherin sagte.

Den Tag über hätten an verschiedenen Orten in Nordrhein-Westfalen und Berlin Durchsuchungen stattgefunden. Außerdem sei ein Reisebus in Heilbronn kontrolliert worden. Festnahmen habe es bisher nicht gegeben.