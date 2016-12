Bill Adler: Zwischen „Jingle Bells“ und „Rapper’s Delight“

Wer in den 1980er Jahren in New York cool sein wollte, der hielt sich an ein Platten-Label: Def Jam Recordings. Run DMC, die Beastie Boys, De La Soul, LL Cool J - heute zieren diese Namen die Ahnengalerie des Rap. Damals gingen sie bei Def Jam ein und aus.

Ein Mann kannte sie alle: Bill Adler war für die Öffentlichkeitsarbeit bei Def Jam zuständig. Nach Punk findet heute auch der Hip-Hop seinen Weg in die Museen und Universitäten, und Adler ist mittlerweile gefragter Gesprächspartner. Er ist Zeitzeuge, Chronist und jugendlicher Musikliebhaber in einem. Ö1 hat Adler in New York City besucht.

Mehr dazu in oe1.ORF.at