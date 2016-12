Zahlreiche Razzien in Deutschland

Die deutsche Bundesanwaltschaft hat gegen den flüchtigen Terrorverdächtigen Anis Amri Haftbefehl erlassen. Sie geht davon aus, dass der gesuchte Tunesier den Lkw am Montagabend in den Berliner Weihnachtsmarkt gelenkt hat. Amris Fingerabdrücke wurden in der Fahrerkabine des Lkw gefunden. Am Donnerstag wurden Razzien an verschiedenen Orte im Bundesland Nordrhein-Westfalen und in Berlin durchgeführt. Festnahmen gab es bisher keine.

